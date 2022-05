Ghardaia Une récolte céréalière de plus de 48.000 qx attendue LSA PUBLIÉ 17-05-2022, 16:08 Une production de plus de 48.000 quintaux de céréales, toutes variétés confondues, dont 70% comme semences, est attendue dans la wilaya de Ghardaia au terme de la campagne moisson battage 2021/2022 qui a débuté mardi. Le coup d’envoi de la campagne a été donné par le wali de Ghardaia, Boualem Amrani, dans une ferme agricole privée d’une cinquantaine d’hectares au lieu-dit Oued Métlili, dans la daira de Métlili (50 km au sud de Ghardaia), sous la vigilance des éléments de lutte contre les incendies relevant de la Protection civile. Cette ferme agricole a consacré pour un début quelque 22 hectares sous pivot à la céréaliculture, dont une grande partie en blé dur qui sera collecté par la Coopérative des céréales et légumes secs (CCLS) de Laghouat qui a assuré également le suivi de l’itinéraire technique, indiquent les responsables locaux du secteur de l’Agriculture. La wilaya de Ghardaïa a consacré une superficie totale de 1.161 ha de sa surface agricole utile (SAU) à la céréaliculture sous-pivot, selon les données de la Direction des services agricoles (DSA). Sur ces 1.161 ha à moissonner, 861 ha ont été consacrés au blé dur, 35 ha au blé tendre et 265 ha à l’orge, a révélé à l’APS Khaled Djebrit, ingénieur en chef chargé des statistiques à la DSA, précisant que les superficies emblavées sous pivots sont circonscrites dans les communes de Métlili, Mansoura, Zelfana et Guerrara. Selon le même responsable, un intérêt particulier est accordé à l’encouragement de la culture du blé tendre qui s’inscrit dans la logique de la réduction de l’importation de la farine boulangère pour le pain, préconisée par les pouvoirs publics. Un rendement moyen de plus de 50 quintaux à l’hectare pour le blé dur, 70 Qx/ha pour le blé tendre et 40 Qx/ha pour l’orge est attendu pour cette campagne, a-t-on souligné. Des moyens conséquents sont mobilisés pour assurer le bon déroulement de cette campagne, dont une trentaine de moissonneuses à sac et bac, et des camions de transport appartenant à la CCLS de Laghouat, assurent les représentants de la CCLS. Des actions de sensibilisation des agriculteurs à l’obligation de livrer toutes leur production céréalière à la CCLS ont précédé cette campagne de moisson battage. D’importants moyens humains et matériels ont été mis en place par les services locaux de la protection civile pour des interventions rapides sur les sites agricoles concernés par la campagne moisson-battage, pour parer à tout risque d’incendie. Un enclos de collecte a été réalisé à l’entrée nord de la ville de Mansoura et des sites de stockage privés sont mis à la disposition des céréaliculteurs pour le stockage temporaire de leur production avant son acheminement directement vers Laghouat. APS LSA PUBLIÉ 17-05-2022, 16:08