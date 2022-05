Les éboueurs manifestent devant la wilaya d’Annaba Les poubelles vont encore déborder ! 18 Mai 2022 Annaba 3229 fois Les poubelles vont encore déborder ! Les employés de l’Etablissement public à caractère industriel et commercial « EPIC Annaba propre » sont en grève ouverte depuis plus de deux semaines. Les grévistes se sont rassemblés hier matin, mardi 17 mai, devant les portes du siège de la wilaya pour interpeller le wali d’Annaba, Djamel Eddine Berrimi, sans succès. Ils disent avoir épuisé toutes les options envisageables pour faire valoir leurs droits auprès de la Direction de l’entreprise, mais sans résultat concret. « Nous avons des retards de payement de salaire de trois mois qui n’ont jamais été versés. Ils datent de près de trois ans maintenant. Nous avons essayé d’interpeller la Direction, sans le moindre succès. Pour couronner le tout et afin de nous mettre la pression, les contrats de collègues au nombre de onze n’ont pas été renouvelés, et ce, au terme de trois ans » a déclaré l’un des grévistes de l’EPIC. En effet, selon les déclarations recueillies, le syndicat des employés de l’EPIC a adressé à l’intention de la Direction, au début du mois de mai, une liste de doléances et de requêtes. Celle-ci concerne les conditions de travail, le manque d’équipements et les retards enregistrés sur le versement des salaires. Suite à quoi les Contrats à durée déterminée (CDD) de onze employés n’ont pas été renouvelés. Par solidarité avec leurs camarades, et compte tenu des différends qu’ils ont avec la Direction de l’EPIC Annaba propre, les employés ont annoncé une grève ouverte entre le 1eret le 15 mai. Etant donné que leur tentative de faire valoir leurs droits auprès du premier responsable de la wilaya a échoué hier. Les grévistes se sont ensuite regroupés au siège de l’EPIC à Oued Forcha, dos au mur et désespérés, annonçant une nouvelle grève ouverte. Cette dernière débutera aujourd’hui, mercredi 18 mai, devant les portes de l’EPIC Annaba propres