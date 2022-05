Algérie : plusieurs clubs de Ligue 1 prêts à foncer sur Belaïli ?

Plusieurs clubs de Ligue 1 seraient intéressés par le recrutement de Youcef Belaïli, en fin de contrat à l’issue de la saison avec le Stade Brestois. Youcef Belaïli ne manque pas de prétendants Plusieurs clubs de Ligue 1 seraient intéressés par le recrutement de Youcef Belaïli, en fin de contrat à l’issue de la saison avec le Stade Brestois. Youcef Belaïli pourrait rester en Ligue 1. Le milieu offensif algérien s’est engagé lors du mercato hivernal avec le Stade Brestois. Après des débuts compliqués, le cadre de Djamel Belmadi s’est peu à peu imposé, au point d’être élu meilleur joueur du mois par les supporters bretons. En fin de contrat à l’issue de la saison, Youcef Belaïli ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. — Stade Brestois May 16, 2022 Il pourrait en tout cas poursuivre en France. Selon les informations du site LesViolets.com, relayant des sources algériennes, Toulouse serait intéressé par le recrutement du meneur de jeu. Toutefois, le promu ne serait pas le seul sur les rangs. Nice et Lille seraient également intéressés, alors que Brest a fait une proposition de prolongation pour son joueur de 30 ans. Le père et agent du joueur s'est même confié sur ses offres, dans des propos relayés par La Gazette du Fennec : "L'OGC Nice, Lille et Toulouse veulent les services de Youcef et la porte reste ouverte pour négocier. Il s'est adapté à Brest, il s'y sent bien et voudrait bien rester la saison prochaine. Le président du club a évoqué la prolongation et on attend de se réunir pour négocier et officialiser cela". L’été promet d’être agité pour Youcef Belaïli.