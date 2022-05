Crime à Bouhamra Les mains tranchées, il meurt en route vers l’hôpital 20 Mai 2022 Annaba 749 fois Les mains tranchées, il meurt en route vers l’hôpital Une bagarre s’est achevée hier soir, jeudi 19 mai, par la mort d’un quadragénaire. Le jeune auteur du crime s’est livré à la police juste après avoir adressé des coups de sabre à son adversaire. La victime a rendu son dernier souffle au cours de son transfert vers les urgences chirurgicales du centre hospitalo-universitaire « Ibn Rochd ». D’après les renseignements recueillis auprès de résidents de l’ancien quartier populaire de « Bouhamra », aujourd’hui baptisé « Boukhadra », ce serait un acte de vengeance accompli par le criminel. « Avant le mois sacré de Ramadhan, une bagarre violente avait opposé les deux protagonistes et s’est achevée par l’hospitalisation de l’auteur du crime. Des coups de couteau l’avaient en effet envoyé à l’hôpital où il a séjourné plusieurs jours ». Cet acte de vengeance était attendu par les habitants de l’ex-Bouhamra, car connaissant parfaitement les deux jeunes gens. A sa sortie de l’hôpital, l’auteur des coups mortels s’était muni d’un sabre et s’est mis à la recherche de « Adel. L ». La rencontre a été sanglante puisque d’après les témoignages, la violence était extrême et c’est en parant les coups avec ses bras que la victime a été amputée. Voilà une affaire qui démontre que la violence n’a jamais résolu des histoires de vengeance. Deux jeunes ont achevé leurs vies, l’un dans une tombe (Qu’Allah le Tout Puissant puisse lui accorder Sa Miséricorde) et l’autre dans une prison. Ahmed Chabi