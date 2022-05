50 millions par an et 100 millions de prime pour Kylian Mbappé ?

C'est l'autre intrigue du feuilleton Kylian Mbappé : combien va toucher le joueur en prolongeant son aventure avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2025 ? Dans la semaine, la version espagnole d'Eurosport annonçait des montants ahurissants avec 100 millions d'euros de salaire nets par an et une prime à la signature de 300 millions d'euros. Depuis hier soir, les chiffres qui circulent sont un poil moins dingues même s'ils atteignent des sphères rarement - voire jamais - vues : Le Parisien parle ainsi plutôt d'un salaire de 50 millions d'euros accompagnée d'une coquette prime à la signature de 100 millions d'euros. Surtout, le PSG aurait laissé à Kylian Mbappé la maitrise et le gain de 100% de ses droits d'image. Ce qui rajoute pas mal de sel sur l'addition... En Italie, la Gazzetta dello Sport tablerait plutôt sur 30 millions de salaire et 130 millions de prime. Autant dire que les journalistes de Forbes ont du pain sur la planche avant de mettre à jour leur prochain classement des sportifs les plus blindés de la planète et pour répondre à la question suivante : Kylian Mbappé est-il très, très, très riche ou immensément riche ?