L’annonce de Mbappé dans un Parc des Princes en délire (vidéo)

Le tweet du PSG a été publié à 20h49: dans une vidéo, Kylian Mbappé, au sommet du Parc des Princes (en pleine nuit), se retourne pour afficher un large sourire synonyme de prolongation chez les Rouge et Bleu ! Le prodige tricolore de 23 ans, pourtant promis au Real Madrid depuis l’été dernier, a signé un nouveau contrat jusqu’en 2025 ! Dans le même temps, sur la pelouse du Parc des Princes, juste avant l’entrée des joueurs parisiens pour leur dernière rencontre de Ligue 1 contre le FC Metz, le président Nasser al-Khelaïfi a débarqué pour annoncer que son attaquant vedette restait jusqu’en 2025, le public sombrant dans le délire à l’apparition du principal concerné. « Bonsoir à tous, je suis très content de continuer l'aventure de rester ici en France, à Paris, dans ma ville, j'ai toujours dit que Paris, c'était ma maison, j'espère que je vais continuer à faire ce que j'aime le plus, jouer au football et gagner des titres », a ainsi lancé le champion du monde 2018, qui a enfilé un t-shirt tel une recrue estivale ! « Il devient la pierre angulaire du projet du Club » Dans la foulée, le club parisien a publié son communiqué concernant cette prolongation historique (qui pourrait offrir 50 à 60 millions d’euros par an et une prime de fidélité de 100 ou 150 millions). « La prolongation du contrat de Kylian marque un moment exceptionnel dans l’histoire de notre Club et constitue une formidable nouvelle pour tous nos fans à travers le monde. Depuis que Kylian a rejoint notre famille, il a malgré son jeune âge accompli des merveilles à tous les niveaux. En prolongeant avec le Paris Saint-Germain, il devient la pierre angulaire du projet du Club pour les années à venir, sur et en dehors des terrains », a ainsi lancé un président Al-Khelaïfi heureux.