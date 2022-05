Collecte des eaux usées à Benmostefa Benaouda Des travaux qui tardent à venir…Annoncé en 2020 pour une mise en service en 2022, le projet du système de collecte des eaux usées de la circonscription administrative Benmostefa Benaouda (Ex-Draâ Erriche) est loin de voir le jour avant la fin de l’année en cours. Des difficultés ont été rencontrées sur les assiettes de terrain sélectionnées pour la construction des bassins de collecte des eaux usées. Ce projet consiste également en la réalisation d’une station d’épuration des eaux usées à Kalitoussaa dans la commune de Berrahal. Il s’inscrit dans le programme de gestion et de développement des réseaux d’assainissement et de distribution de l’eau potable de la circonscription administrative Benmostefa Benaouda pour la période allant de 2022 à 2050. Les directions de l’Urbanisme et des Ressources en Eau ont rencontré d’énormes problèmes liés à la nature rocheuse des sols des sites destinés à la réalisation de ces bassins. Ce qui est compréhensible lorsque l’on sait que des études ont été effectuées et des équipements et des tracés de canalisations ont été positionnés sur le plan général de l’ouvrage. Le système de collecte des eaux usées est constitué de trois stations de relevage, de quatre kilomètres de conduites de refoulement, ainsi que de 13 kilomètres de collecteurs gravitaires. Les délais de la réalisation du projet étaient fixés à 18 mois en 2020. Son coût était estimé à un milliard cent millions de dinars. Aujourd’hui les deux directions vont devoir procéder à de nouvelles études de terrain, afin de retenir le contour dont les sols sont adaptés au projet, mais qui ne quitte pas le périmètre de la ville. A priori et au vu de ce qui a été accompli en deux ans, la réalisation des trois stations de relevage peut être menée à terme en l’espace de trois mois, pour peu que de nouvelles assiettes de terrain soient retenues. D’un autre côté, et même si la construction des trois stations de relevage est achevée avant la fin de l’année en cours, le projet de la station d’épuration de Berrahal programmé pour 2022 d’un coût total de trois milliards cinq cent millions de dinars n’est qu’à sa phase de lancement. Le retard enregistré quant au démarrage du chantier est lié à l’emplacement choisi qui est situé sur une terre agricole réputée inaliénable conformément à la loi. Cependant, plusieurs de ces difficultés techniques et administratives ont été partiellement résolues ou sont en cours d’être traitées. Le programme général concernant les réseaux d’assainissement et de distribution de l’eau potable de la circonscription administrative « Benmostefa Benaouda » est en phase d’être remis sur les rails.