El Khroub et Ali Mendjeli Enfin des stations d’épuration !La nouvelle ville Ali Mendjeli, et-Khroub vont bénéficier de deux stations d’épuration et de traitement de l’eau potable, dont l’une entrera en fonction, prochainement, affirme-t-on. A cet effet, le wali délégué à la circonscription administrative d’Ali Mendjeli a effectué une visite de travail aux cotés des responsables de la direction des ressources en eau, de l’office national de l’assainissement (ONA) et de la direction de la société de l’eau de Constantine (Seaco). Afin de lever toutes les entraves auxquelles font face ces projets. L’objectif de cette sortie de terrain est de démarrer au plus tôt la station d’épuration d’Ali Mendjeli et la station de traitement des eaux provenant du barrage de Béni-Haroun, afin d’augmenter la production de l’eau potable destinée aux populations de la wilaya de Constantine. S’agissant de la réalisation de la station d’épuration d’Ali Mendjeli, nous apprenons que le projet date de 2014 et qu’il a déjà connu un grand retard. Nos sources indiquent que les travaux de réalisation avaient été confiés, au départ, à un consortium algéro-hispano-portugais pour une enveloppe financière de 200 milliards de centimes, mais qu’entretemps, cette somme avait dû être réévaluée pour atteindre un total de 353 milliards, soit l’équivalent d’environ 10 millions d’Euros. Le délai de réalisation de cette station a été fixé initialement à 44 mois avant qu’un avenant n’intervienne pour le porter à 62 mois. Bref, le projet a été stoppé à la dernière étape relative aux essais concernant l’exploitation industrielle. Il ne restait plus alors qu’à renouveler le bassin biologique et arrêter les glissements, qui se sont produits à plusieurs endroits du chantier. C’est alors que le précédent ministre des ressources en eau s’était manifesté faisant part de réserves et de critiques virulentes à l’égard des parties chargées de la gestion et du suivi de ce projet qui, une fois de plus avait été mis, à l’arrêt. Le projet de réalisation d’une station d’épuration dans la commune d’El-Khroub a, quant à lui, été confié auparavant à la société Cosider pour une enveloppe financière de 600 milliards de centimes. La finalité de ce projet est d’assurer le traitement des eaux usées provenant de la partie sud d’Ali Mendjeli, des communes d’El-Khroub et d’Ouled Rahmoune, et ce afin de mettre fin au déversement anarchiques des eaux usées dans l’Oued Rhumel.