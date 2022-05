Mbappé, la première décision choc !Après avoir mené le Real Madrid en bateau, Kylian Mbappé a donc décidé de poursuivre l’aventure au PSG, qui lui a offert un indescriptible pont d’or. En fin de contrat, le prodige tricolore de 23 ans a signé, samedi après-midi, un nouveau bail de 3 saisons avec un salaire astronomique de 50 ou 60 millions d’euros et une prime de fidélité de 100 ou 150 millions, tout en ayant un regard sur les décisions sportives de la direction. Campos à la place de Leonardo ? Comme attendu, « le PSG va beaucoup se transformer, avec des changements à la tête de l’équipe et à la direction sportive », avec les départs de Mauricio Pochettino et Leonardo, respectivement entraîneur et directeur sportif du club, comme l’indique Le Parisien. L’état-major à Doha a directement imaginé une refonte de l’organigramme autour du président Nasser al-Khelaïfi. Si le Qatar rêve toujours de Zinédine Zidane en tant que nouveau coach, le PSG a déjà une petite idée pour le poste de directeur sportif. Selon Julien Laurens (pour ESPN), le Portugais Luis Campos est le favori pour reprendre les commandes du secteur football du club parisien. « Un choix approuvé par Mbappé », ajoute celui qui est également correspondant en Angleterre pour RMC. Campos conseiller de Mbappé Or Mbappé retrouverait-là l’un de ses proches aux commandes du PSG. C’est Luis Campos, alors dirigeant de l’AS Monaco, qui a imposé le prodige de Bondy à Leonardo Jardim en équipe première, en 2015, avant de lui faire signer son premier contrat professionnel. L’an dernier, France Football expliquait que l’ancien recruteur du Real Madrid donnait toujours des conseils à Mbappé ! Après Monaco (champion de France en 2017), le génie Campos est évidemment devenu le conseiller sportif de Gérard Lopez au Losc, en 2017, construisant l'équipe qui a remporté le titre de champion de France l'an dernier. Depuis, il est conseiller sportif « extérieur » à Galatasaray et il le sera bientôt au Celta de Vigo. Ça, c’était avant l’appel du PSG de Kylian Mbappé.