El Tarf: Des poissons morts dans l'oued Seybous par A. Ouelaa Des dizaines de poissons inertes sont remontés à la surface de l'eau samedi, à Oued Seybous, sur la partie traversant le territoire de la commune de Chihani, daïra de Drean, dans la wilaya d'El Tarf. Un état de fait qui a attiré de nombreux curieux venus constater de visu ce qui s'apparente à un drame écologique. De leur côté les agriculteurs exploitant des terres à proximité de l'Oued ont alerté le maire de leur commune non sans montrer des signes d'inquiétudes légitimes, sachant que l'irrigation avec des eaux qui peuvent être polluées peut s'avérer dangereux pour certaines cultures comme les pastèques. Le Wali, s'est rendu sur le pont qui surplombe l'Oued à la sortie de la ville de Chihani pour constater la présence de ces poissons morts qui flottaient à la surface de l'eau. Selon nos informations, même la couleur de l'eau a changé. Ce qui suppose que la cause de l'empoisonnement de ces poissons serait probablement liée au déversement des eaux usées dans l'Oued. Selon des sources de la wilaya de Guelma, en de nombreux endroits il y a un déversement des eaux usées dans Oued Seybous. Un phénomène sans incidence durant l'hiver mais dangereux à l'approche de l'été. D'où, la nécessité de créer des stations de traitement des eaux usées. En attendant, la Direction de l'environnement a ouvert une enquête pour savoir les causes exactes de cette mort des poissons.