Berrahal Un réseau national, spécialisé dans le vol des câbles en cuivre démantelé 22 Mai 2022 Annaba 1277 fois Un réseau national, spécialisé dans le vol des câbles en cuivre démantelé Les éléments de la brigade territoriale de la gendarmerie de brigade Berrahal, ont réussi à mettre hors d’état de nuire, avant-hier, un important réseau national, spécialisé dans le vol des câbles en cuivre. Cette bande de pilleurs, composée de six individus, originaires des différentes wilayas principalement de l’Est du pays et dont l'age varie entre 32 et 35 ans, a fait ravage. B.salaheddine