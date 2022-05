Prix du carburant : le sans-plomb en forte hausse, le gazole en baisse

En France 23/05/22 Le prix du sans-plomb a augmenté de 8,8 centimes d’euros sur une semaine, selon les prix dévoilés ce lundi par la Direction générale de l’Énergie et du Climat. Il s’établissait en moyenne à 1,9386 euros par litre vendredi dernier. Plus globalement, le prix au litre du sans-plomb est en hausse depuis trois semaines, mais reste bien inférieur à son prix record ces dernières semaines, lorsque le prix moyen au litre s’établissait à 2,0286 euros la semaine du 18 mars. Le gazole en baisse de 2,6 centimes Le gazole était lui est en baisse vendredi, de -2,6 centimes d’euros sur une semaine, avec une moyenne de 1,852 euro par litre. Comme le sans-plomb, le prix au litre du gazole est en baisse depuis plusieurs semaines. Il avait largement dépassé les 2 euros par litre la semaine du 4 mars, où il s’établissait à 2,141 euros par litre, un record. Par ailleurs, c’est la première fois depuis plusieurs semaines que le sans-plomb repasse au-dessus du gazole depuis plusieurs semaines. Depuis le 1er avril, et jusqu’au 31 juillet pour l’instant, l’État a mis en place une aide de 18 centimes d’euro par litre (les prix affichés à la pompe tiennent compte de cette aide, NDLR). Ce dispositif a permis de faire repasser les prix sous la barre des 2 euros alors que les cours s’étaient emballés en raison, notamment, des incertitudes liées à la guerre en Ukraine qui a débuté le 24 février.