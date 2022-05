PSG : révélation de taille sur Mbappé et le départ déjà réglé de Leonardo

Leonardo va être la première victime du grand ménage opéré au PSG cet été. Un dossier à mettre directement en lien ave la prolongation de Kylian Mbappé ? Quelques nuances sortent... Leonardo va être la première victime du grand ménage opéré au PSG cet été. Un dossier à mettre directement en lien ave la prolongation de Kylian Mbappé ? Quelques nuances sortent... Le PSG vient à peine de refermer le livre d'une saison bien mitigée que l'heure des grandes manœuvres a sonné. Porté par la prolongation de Kylian Mbappé obtenue de haute lutte, le club de la capitale entend bien mener des chantiers importants à tous les étages du club. Et notamment dans l'ensemble du secteur sportif. La première victime est connue depuis la nuit de samedi à dimanche. Dès samedi soir, Leonardo a appris qu'il ne ferait pas partie du futur du PSG et a rapidement quitté le Parc des Princes, sans même fêter le titre de champion. Pour beaucoup de sources, la prolongation de Kylian Mbappé devait automatiquement s'accompagner de la fin de l'aventure de Leonardo, avec qui les relations ont été tendues. Mbappé n'a pas demandé la tête de Leonardo Mais dans son édition du jour, l'Equipe nuance la relation directe entre la prolongation du crack de Bondy et la fin de la collaboration avec le dirigeant brésilien. Non, Kylian Mbappé n'aurait pas demandé expressément la tête de Leonardo comme condition pour prolonger son contrat. L'attaquant aurait uniquement livré ses reproches sur la gestion sportive ou le déficit de rigueur en interne. Les dirigeants du club ont tiré leurs conclusions par eux-mêmes...