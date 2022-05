Bennacer et Mahrez champions d’Italie et d’Angleterre DIA-23 mai 2022: L’international algérien, Ismael Bennacer, est devenu le premier footballeur algérien à être sacré champion d’Italie. Bennacer a décroché ce titre avec son équipe le Milan AC qui a battue en déplacement Sassuolo sur le score de 3-0, dimanche. Il s’agut du 19e titre pour Milan et du premier pour un Algérien dans le championnat italien. L’autre Algérien à remporter le titre de champion est Ryadh Mahrez avec Manchester City qui a renversé la vapeur en six minutes devant Aston Villa (3-2), alors qu’il était mené au score. Il s’agit du 8e titre pour City et du 4e titre en Premiere League pour Mahrez. Amir Hani