Guerre en Ukraine. Qu'est-ce que ces « chars Terminator », déployés par la Russie dans le Donbass ?Selon le ministère britannique de la Défense, la Russie a déployé des « chars Terminator », plus puissants que des blindés classiques, dans le Donbass. Le synonyme d'une intensification des combats dans cette région de l'est de l'Ukraine. Alors que l'invasion de l'Ukraine par la Russie s'éternise, le ministère de la Défense britannique a assuré dimanche 22 mai que l'armée russe avait engagé une dizaine de « chars Terminator » dans le Donbass. Un blindé bien plus puissant que les chars classiques.« La compagnie opérationnelle BMP-T Terminator a probablement été déployée sur l'axe Severodonetsk », dans la région du Lougansk, a précisé le ministère sur Twitter dimanche. Des chars mieux blindés… Les BMP-T surnommés « Terminator 2 » ont été conçus en Russie après la seconde guerre de Tchétchénie, au début des années 2000. Ils permettent notamment de protéger les autres chars de combat et blindés, vulnérables à certains tirs. Les « Terminator » sont ainsi dotés d'un épais blindage, de plusieurs couches de matériaux résistants dont le Kevlar. L'ensemble est censé résister aux missiles antichars et aux munitions antiblindage. Ils sont conçus pour détruire les chars ennemis et autres véhicules blindés. Lire aussi : Guerre en Ukraine. Quel est ce missile russe Satan 2 capable de rayer un petit pays de la carte ? … Et mieux armés Les « Terminator » concentrent de nombreuses armes à buts différents. Ils sont équipés de deux canons 2A42 de 30 mm, d'une mitrailleuse PKT de calibre 7,62 mm, de quatre missiles antichars guidés 9M120-1 Ataka et de deux lance-grenades automatiques AGS-17. Tout cet armement requiert un supplément d'hommes. Cinq soldats sont nécessaires au bon fonctionnement du véhicule : un chef de véhicule, un conducteur, un tireur et deux opérateurs de lance-grenades. Le ministère de la Défense britannique juge que « La région de Severodonetsk reste l'une des priorités tactiques immédiates de la Russie. Cependant, avec un maximum de dix Terminator déployés, il est peu probable qu'ils aient un impact significatif sur la campagne. »