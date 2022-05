Céréales : Henni prévoit une récolte record Céréales : Henni prévoit une récolte record Publié le 22 Mai 2022 Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Mohamed-Abdelhafid Henni, a prévu, ce dimanche à Alger, une production record des céréales cette saison par rapport aux dernières années. Dans une déclaration à la presse en marge de la réunion nationale d’encadrement de la campagne moisson-battage 2021-2022 tenue au siège de l’Union des mutuelles agricoles à Alger, le ministre a précisé que «tous les indices présagent une production abondante. On peut dire qu’une production record sera réalisée par rapport aux six dernières années». «Les conditions climatiques qui se poursuivent jusqu’au mois de mai courant étaient favorables à une bonne production», a-t-il poursuivi. Concernant la campagne moisson-battage, Henni a assuré que «tous les moyens sont mobilisés depuis trois mois, afin de réussir cette campagne qui a débuté il ya 20 jours au niveau des régions du sud du pays. Cette campagne se poursuit dans les quatre coins du pays». Henni a tenu, à l’occasion, à saluer les mesures «incitatives» décidées par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à l’effet de subventionner la filière céréales, rappelant que l’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) achète désormais le blé dur des agriculteurs à 6.000 DA/quintal, le blé tendre à 5.000 et l’orge à 3.400. Le ministre a mis en avant les moyens mobilisés par l’Etat pour appuyer l’opération du stockage encadrée par l’OAIC à travers ses coopératives agréées au niveau national, outre les moyens logistiques, à l’image des moissonneuses et le transport et les structures de stockage facilitant ainsi aux agriculteurs de déposer leurs produits aux coopératives. Le ministre a fait état, dans ce cadre, de 610 silos et points de stockage mobilisés à cet effet, rappelant que les capacités de stockage sont de l’ordre de 44,5 millions de quintaux. Il existe 505 points de collecte de récolte équipés de tous les moyens nécessaires, a-t-il ajouté. Le secteur a consacré un couloir vert pour la collecte de l’orge au niveau des points dédiés à cet effet, a fait savoir le ministre, révélant que cette année, la moisson d’orge sera prise en charge «pour la première fois» par les coopératives de céréales et de légumineuses, dans l’objectif d’encourager les agriculteurs à vendre la totalité de leur production aux coopératives. Henni a insisté, en outre, sur l’importance de garantir les moyens préventifs nécessaires pour protéger les récoltes cultivées contre les incendies, notamment en cette période de fortes chaleurs. Le ministre a également souligné que la filière céréalière revêt une grande importance «stratégique» sur les plans national et international, et compte parmi les ressources primaires élémentaires à l’alimentation, ajoutant que les récoles céréalières constituent l’un des principaux facteurs influant sur la balance commerciale. A cet effet, il a indiqué que la stratégie de l’Etat vise à réduire le volume des importations de 10 millions de quintaux et sa substitution par la production locale. La superficie globale réservée actuellement à la culture céréalière est estimée à 2,9 millions d’hectares, avec une valeur de production de 111,6 milliards de dinars, a-t-il soutenu.