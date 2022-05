La Russie s’apprête à livrer une cargaison de blé à l’Algérie Par Rédaction -20 mai 2022 bl La semaine prochaine, l’Algérie devrait recevoir des cargaisons de blé de Russie, selon les rapports de navigation de la société LogisticOS. l’agence « Bloomberg » a révélé que la Russie s’apprêtait à livrer des cargaisons de blé à l’Algérie, l’Egypte et la Libye. La même source a ajouté que les ports russes expédient également ce matériel vers l’Iran et l’Arabie saoudite, tandis que des expéditions de maïs russe ont été chargées en Turquie et des expéditions d’orge et de maïs vers la Libye au cours de la même période. La demande mondiale pour ce produit russe est toujours forte, des mois après le déclenchement de la guerre russe contre l’Ukraine, ajoutant qu’il existe de faibles indications que cette demande pourrait diminuer dans un proche avenir. Les chiffres montrent que l’Algérie est l’un des plus gros importateurs de blé européen, comme le site russe « Agri » a révélé que l’Algérie, l’Egypte, la Chine, le Nigeria et le Maroc sont les plus gros acheteurs de blé européen depuis le début de la saison en cours. Selon les données révélées par la même source, l’Algérie a acquis 3,18 millions de tonnes de cette substance, depuis le début de la saison en cours. à la fin du mois dernier, des commerçants européens ont déclaré que l’Office algérien des céréales professionnelles avait acheté entre 230 000 et 250 000 tonnes de blé dur à un pays latin, probablement le Mexique. Selon des sources médiatiques, l’Office professionnel algérien des céréales a acheté entre 230 000 tonnes et 250 000 tonnes de blé dur dans le cadre d’un appel d’offres, les attentes indiquant que le Mexique sera la principale source.