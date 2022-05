Recycler pain rassis Des croûtons Plusieurs écoles pour les croûtons : soit on coupe le pain dur tel quel en petits dés et on les jette dans la salade ou la soupe, soit on jette les dés de pain dur à la poêle avec un peu d'huile d'olive, soit on les frotte à l'ail avant de les poêler. A chacun ses goûts !