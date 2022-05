Crumbler, la machine qui broie du pain pour faire de la farine Le Crumbler permet aux boulangers de réutiliser leurs pains invendus. ... Crumbler, la machine qui broie du pain pour faire de la farine.Le "Crumbler", une machine capable de recycler les pains invendus Publié le 11/01/2019 12:08 Mis à jour le 11/01/2019 12:22 Durée de la vidéo : 3 min. Une boulangerie peut jeter 2 à 3 tonnes de pain par an. Franck Wallet a eu une idée ingénieuse pour lutter contre cette perte. Rencontre. Article rédigé par Brut. Une boulangerie peut jeter 2 à 3 tonnes de pain par an. Franck Wallet a eu une idée ingénieuse pour lutter contre cette perte. Rencontre. On n'a pas forcément pensé à recycler le pain. Pourtant, chaque jour, une boulangerie peut gaspiller jusqu'à 30 kg d'invendus. S'il est difficile de venir à bout d'une telle perte, il est en tout cas possible de la revaloriser. C'est l'objectif de Franck Wallet, le concepteur d'une machine capable de donner une deuxième vie au pain, le "Crumbler". Cette machine est une broyeuse qui produit une fine poudre à partir de pains rassis. Cette farine est comestible et peut être utilisée dans grand nombre de recettes comme les muffins, les sablés ou encore les quiches. Une aubaine pour Franck qui arrive à revaloriser jusqu'à 2 tonnes de pain par an. "Ce projet, c'est un exemple d'action qu'on peut faire pour lutter contre le gaspillage alimentaire et que chacun peut, derrière, déployer à titre personnel pour arriver à ce qu'ensemble on ait un impact global", estime Franck Wallet.