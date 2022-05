Les Algériens gaspillent 600 tonnes de pain par jour Les Algériens gaspillent 600 tonnes de pain par jour 25 avril 2021 Les Algériens gaspillent 600 tonnes de pain par jour L’Agence nationale des déchets (AND) a réalisé une enquête sur le gaspillage quotidien de pain à travers le territoire national. Cette étude est basée sur un suivi quotidien, mais sans tenir compte de la quantité retour au niveau des espaces de regroupement (les boulangeries, les restaurants, les fast-foods et les hôpitaux, etc.). Cette enquête a fait état de pas moins de 600 tonnes de pain sont générées du gaspillage à travers l’ensemble du territoire national. C’est l’équivalent d’un milliard de baguettes jetées par an dans les poubelles par les Algériens. Selon la directrice de la gestion intégrée des déchets à l’AND, Fatma Zohra Bersa, citée par la radio chaîne 3, la quantité générée est le résultat d’un travail de suivi et de pesées minutieux. La même responsable a alerté quant à cet énorme gaspillage, tout en appelant à « accentuer les opérations de sensibilisation », jusque-là rares ou mal faites.