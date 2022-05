Il a été pris la main dans le sac Un fonctionnaire de l’OPGI d’Annaba tombe pour corruption 24 Mai 2022 Annaba 8734 fois Un fonctionnaire de l’OPGI d’Annaba tombe pour corruption Les services de sécurité frappent de nouveau au sein du milieu maffieux à Annaba. Ils viennent de mettre au grand jour une affaire d’abus de pouvoir et de corruption, dans laquelle un fonctionnaire d’un organisme étatique, à savoir l’OPGI, est impliqué. En effet, un employé, soit un sexagénaire, qui serait à quelques mois de partir à la retraite, a été arrêté en flagrant délit aujourd’hui mardi, pour corruption, apprend-on de source digne de foi. L’arrestation de cet employé indélicat est intervenue, après l’ouverture d'une enquête pour corruption, suite à une plainte déposée par un locataire, contre le mis en cause. Ce dernier avait, selon nos source, lui a exigé le versement de la somme d’environ 25 millions de centimes, en contrepartie de lui donner avis favorable pour l’acquisition de son appartement. Une fois ce marché conclu, le locataire avait informé les services de sécurité et convenu avec ceux-ci de relever les numéros des coupures de banque avant de les remettre au fonctionnaire corrompu. Les limiers de la brigade économique, qui étaient en possession des photocopies des billets n’eurent aucun mal ensuite à l’interpeller et à obtenir ses aveux. Toujours selon la même source, le corrompu en question a été piégé dès qu’il a quitté son poste de travail, en flagrant délit de perception de ladite somme. B. Salah-Eddine