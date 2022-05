Métro d'Alger: Les travaux de la première partie du tronçon de l'aéroport d'Alger achevés par R.N. La première étape des travaux du tunnel du métro d'Alger reliant sur une distance de 5 km la station d'El Harrach à celle de l'aéroport international d'Alger «a été achevée» lundi, a annoncé hier Arezki Ali, le DG de l'Entreprise Métro d'Alger (EMA), sur les ondes de la radio nationale Chaine 1. «La seconde étape sera entamée à partir de la station Oued Smar vers celle d'El Harrach, pour la relier à la ligne opérationnelle. Cette extension qui s'étend sur 9,5 km et comporte 9 stations, passe par 4 communes et relie plusieurs structures économiques et pôles universitaires. C'est une ligne très importante qui nous permettra à l'avenir de garantir une capacité de transport allant jusqu'à 4 millions de voyageurs », ajoute le DG de l'EMA. Interrogé sur les travaux du tunnel, « réalisé par des capacités algériennes », M. Arezki précise que le tunnelier acquis par Cosider « est une machine spéciale, considérée comme une usine qui permet d'excaver tout en construisant les tunnels ». Concernant d'autres projets en cours pour « décongestionner le trafic routier dans la capitale », l'intervenant cite une « autre extension du métro d'Alger » qui « va relier (les communes) de Aïn Naadja à Baraki à la forte densité de population ». « Les travaux de cette extension, qui s'étend sur 4,4 km et dispose de 4 stations, sont bien avancés, dépassant les 78%. C'est une première étape qui sera suivie d'une seconde dans les prochains mois consistant à la réalisation globale de cette extension qui sera mise en service en deux étapes. La première aura lieu fin 2024 et la seconde en 2025 », ajoute l'intervenant. Interrogé sur les projets de tronçons vers l'ouest d'Alger (Chéraga - Ouled Fayet - Zéralda) et vers l'est de la capitale (Bordj El Kiffane - Aïn Taya), le DG de l'EMA affirme que « sur le long terme, le réseau du métro d'Alger atteindra 60 km pour 58 stations ». Pour l'extension ouest d'Alger, il rappelle que dans une première étape que cela concernera la ligne «Place des Martyrs - Chevalley, sur un linéaire de 9,5 km», puis de «Chevalley vers Ouled Fayet en passant par Chéraga, Dely Brahim et jusqu'à Draria» pour «un total linéaire de 26 km». Sur les difficultés qui empêchent le respect des délais, l'invité de la radio nationale Chaine 1 estime qu'il « n'existe pas de contraintes de terrain pouvant causer des retards», ajoutant que «les travaux sont très avancés». «Sur le long terme, il s'agit de réaliser tout ce réseau du métro pour décongestionner la capitale. C'est un moyen de transport capacitaire qui va vraiment faciliter les déplacements des citoyens à Alger », affirme encore M. Arezki Ali. Interrogé sur d'autres projets de métro, le DG de l'EMA rappelle qu'il existe un projet de métro d'Oran, « qui est gelé pour l'instant ». Sur les « éventuels coûts supplémentaires » de tous ces projets, « compte tenu de la hausse des prix des matériaux de réalisation », l'invité estime que « les enveloppes financières dégagées par l'Etat algérien pour ces projets suffiront pour les mener à terme » et que « pour le moment il n'y a pas de rallonges budgétaires ». A propos de projets de tramways en cours de réalisation, l'intervenant a annoncé que les travaux du tramway de Mostaganem « seront achevés d'ici fin juin 2022, avant d'entrer dans la partie de transport sans voyageurs, pour aller vers la dernière étape qui est la préparation de l'exploitation ». « Le projet de tramway de Mostaganem est mené à 100% par des compétences algériennes, sans aucune aide étrangère. Même quelques équipements, qui étaient auparavant importés, ont été réalisés par des entreprises algériennes ».