Vol de câbles en cuivre à Constantine Les agressions contre le tramway se multiplient

Rafik S. L'unité opérationnelle du tramway de Constantine a déposé 27 plaintes concernant le vol des câbles en cuivre consacrés au parcours du tramway auprès des instances judiciaires compétentes, depuis le mois de septembre écoulé. Des vols répétés, qui ont provoqué des perturbations du tramway et de grosses pertes à la société SETRAM, qui exploite ce moyen de transport. Cet état de fait a nécessité la prise de mesures urgentes, à l'instar de l'intensification du déploiement des éléments de la sécurité intérieure et les véhicules d'intervention rapide, avec un soutien apporté aux corps communs de la sécurité et en veillant surtout à assurer la continuité de leur travail et la coordination entre eux. La société exploitante du tramway a été ainsi obligée de recouvrir les câbles en cuivre par du béton armé pour les protéger du vol, même s'ils nécessitent un entretien régulier chaque trois mois. Le tramway de Constantine a été utilisé, avec la dernière extension vers l'université Abdelhamid Mehri, par plus de 50 mille voyageurs par jour ; les étudiants des quatre universités l'utilisent fréquemment dans leurs déplacements et il est attendu que ce nombre va régresser de 10 mille passagers par jour durant la période des vacances d'été. Le directeur de l'unité opérationnelle de SETRAM de Constantine indique que le trafic n'a pas connu de perturbation notable et son parc comprend 51 rames dont 24 rames sont en cours d'exploitation. Ce responsable signale toutefois que le problème qui préoccupe l'entreprise demeure le phénomène du vol régulier des câbles de cuivre au niveau de la ligne Zouaghi Slimane vers la station du terminus près de l'université Abdelhamid Mehri. Il signale que parmi les facteurs qui ont favorisé ce phénomène réside dans le fait que cette ligne, pourtant équipée de caméras de surveillance se trouve dans une zone isolée privée d'éclairage public. On relèvera que le phénomène du vol des câbles en cuivre n'a pas concerné cette seule ligne, mais a aussi touché la première ligne, où l'on a du installer des nouveaux câbles sécurisés