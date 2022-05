ANNABA Démantèlement d’un réseau national de receleurs de câbles en cuivre Placeholder A. BOUACHA PUBLIÉ 24-05-2022, 11:00 Les éléments de la brigade territoriale de la gendarmerie nationale de Berrahal ont réussi à démanteler, en début de cette semaine, un important réseau national, spécialisé dans le recel des câbles en cuivre volés. Ce réseau de malfaiteurs est constitué de six individus, âgés de 32 à 35 ans, originaires de plusieurs wilayas de l’est du pays. Leurs activités consistent à transporter, entreposer et vendre de grandes quantités de câbles en cuivre volés à différentes entreprises publiques tels Sonelgaz, Algérie Télécom, l’OPGI, l’Algérienne des eaux… L’opération des gendarmes de Berrahal a permis la saisie de 17,20 quintaux de différents câbles en cuivre, de produits et matériels utilisés dans la plomberie. À l’issue de toutes les mesures juridiques, les concernés seront présentés par-devant le procureur de la république territorialement compétent, indique le communiqué du groupement territorial de la GN de Annaba. Devant le phénomène qui a pris des proportions inquiétantes à travers différentes régions du pays, plusieurs walis ont pris des décisions interdisant la collecte et le transport de déchets de toutes sortes, principalement ceux du fer et du cuivre par des personnes privées sans être en possession d’un permis en bonne et due forme. Ce document est à obtenir auprès d'institutions spécialisées dans le recyclage et les déchets, leur permettant d'exercer légalement leurs activités. Ces décisions sont intervenues après une flambée de vols de câbles électriques et téléphoniques et de tuyaux en cuivre, de compteurs d'eau, de plaques d'égout (regards) et de bancs publics en fer. Ces vols ont causé des perturbations dans certains services publics, tels que des coupures fréquentes d'électricité et de téléphones fixes et ont fait subir à certaines entreprises publiques des pertes financières importantes. A. Bouacha Placeholder A. BOUACHA PUBLIÉ 24-05-2022, 11:00