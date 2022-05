Algérie : énorme forfait pour Belmadi ! (officiel)

Djamel Belmadi va devoir se passer des services de l'un de ses meilleurs joueurs pour les prochaines rencontres de l'Algérie. Riyad Mahrez le 15 mai lors du match face à West Ham. Riyad Mahrez le 15 mai lors du match face à West Ham. Djamel Belmadi va devoir se passer des services de l'un de ses meilleurs joueurs pour les prochaines rencontres de l'Algérie. Le samedi 4 juin, l'Algérie reçoit l'Ouganda dans le cadre des qualifications pour la prochaine Coupe d'Afrique des nations, puis quatre jours plus tard, l'équipe de Djamel Belmadi se déplace en Tanzanie. Deux matchs importants, mais pas cruciaux, du fait de l'adversité et du nombre de matchs restants par la suite, ce qui veut dire que le sélectionneur des Fennecs peut se permettre de laisser des cadres au repos. C'est notamment le cas de Riyad Mahrez qui a demandé à son sélectionneur d'avoir un peu de répit après une saison très éprouvante. Avec 24 buts et 9 passes décisives en 47 matchs toutes compétitions confondues avec Manchester City, Mahrez veut souffler et profiter de l'intersaison. D'autant que Manchester City a indiqué que son joueur n'était pas dans les meilleures conditions. Cette absence pourrait faire parler.