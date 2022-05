Festival du court-métrage à Annaba Clap de début ! Soufiane Sadouki Le festival Portail numérique du court-métrage entame sa vingt-cinquième édition en ce mois de mai, avec la participation de trente films de quinze pays. L’Espagne à elle seule entre dans cette compétition virtuelle avec six films.Par ailleurs, la direction du festival virtuel d’Annaba a annoncé la signature d’un accord de partenariat avec la fondation artistique Turque Bab Al Shams. Un partenariat qui donnera lieu à des formations et des stages en Turquie pour les cinéastes algériens, autour des arts du cinéma. À la suite de cet accord M. Mohammad Zarzur, directeur de la production à la Bab Al Shams Film Foundation, a été nommé membre permanent du comité de sélection des films dudit festival et son ambassadeur permanent en Turquie. Il rejoindra le comité de sélection des films concourants, composé de, M. Mohammed Bin Salman Al-Kindi d’Oman, M. Habib Bowie Sajid d’Iran, Mme. Salma Al Nour du Soudan, M. AlaaNasr d’Égypte, Mme. Jehan Ismail de Tunisie, M. Mohamed Mujahid du Maroc, M. Thomas Grand de France, Mme. Alexandra Karam du Liban, M. Moataz Khan du Pakistan, Mme. Asma Mustafa de Jordanie et M. Tarek Shaker d’Irak. Ce dernier qui est membre permanent du comité du festival, a été nommé coordinateur général pour les relations entre le Digital Gate Festival et Bab Al Shams Film Foundation.