Annaba Economic Forum Les ambassadeurs présents en force !

Ahmed Chabi La deuxième édition du Annaba Economic Forum, organisée à l’hôtel Sheraton a commencé hier, mercredi 25 mai. L’Association des Jeunes Algériens, AYA, ne s’attendait pas à cet écho retentissant auquel ont répondu plusieurs ambassadeurs de pays amis ainsi que des attachés économiques. Le président de la Chambre de Commerce et d’Industrie co-organisatrice de ce Forum a succédé à celui des jeunes pour souhaiter la bienvenue aux participants.Un grand nombre de jeunes porteurs de projets s’attend aujourd’hui, jeudi 26 mai, à la signature de protocoles d’accord avec les pays intéressés par une coopération gagnant-gagnant. Notons la présence en force des services de douanes venus expliquer« les facilitations douanières accordées dans le cadre de la promotion des exportations hors hydrocarbures et l’encouragement de l’investissement ». Pour son excellence Jerzy Drozdz, ambassadeur de la Pologne en Algérie qui a déclaré en exclusivité à l’Est Républicain « les services offerts aux jeunes désireux de contracter des accords avec mon pays sont les bienvenus, on met à leur disposition une coopération dans les domaines de l’agroalimentaire, les technologies diverses, les outils industriels… ». Il rappelle qu’un nombre de polonais coopéraient à Annaba notamment avec l’université dans le domaine de la chimie. Son excellence M. Vusumuzi Ntonga ambassadeur du Zimbabwe a pour sa part, dressé un tableau des richesses naturelles et industrielles de son pays que cela soit dans les différents domaines des énergies fossiles mais également dans celui des technologies de pointe. L’ambassadeur de la République Islamique de Mauritanie a rappelé les liens étroits qui unissent les deux pays dans un grand nombre de domaines, dont la pêche maritime, les transports par mer ou par air, l’ouverture de routes Tindouf-Zouerate pour les caravanes de transports de marchandises diverses. Pour rappel, le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani a entériné avec les autorités algériennes un grand nombre d’accords lors de sa visite en 2021.Son excellence l’Ambassadeur du Bangladesh M. Muhammad Zlqar Nain a insisté sur les possibilités de coopération dans le tourisme, présentant son pays comme étant celui des rivières et des hôtels de grand standing. Le hall Sheraton Annaba a quant à lui abrité une exposition très riche en produits et en services. Les banques de la BDL, le CPA, La Banque d’Algérie proposent leurs services à ces jeunes investisseurs. Un stand qui donne une image rassurante de l’investissement familial dans le domaine de l’agroalimentaire est bien celui de Carajus et Caratomate. Des jus naturels, de l’harissa et des confitures sont exportés vers le pays frère de la Lybie. Les envois vont reprendre après l’ouverture des frontières Est depuis une semaine déjà. Le Groupe de Génie civil, les assurances, la CASNOS, LA CAAT, les producteurs de cuir et de ferronnerie sont également présents à cette exposition. Aujourd’hui, la seconde journée sera pratiquement réservée à la visite du ministre du commerce et à la signature des protocoles d’accords après son départ entre les pays présents et les jeunes investisseurs.