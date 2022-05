Algérie : la liste de Djamel Belmadi, Mahrez bien absent, plusieurs choix forts en Ligue 1 !La liste de l'Algérie, pour les matchs des éliminatoires de la CAN 2023 contre l'Ouganda (4 juin) et la Tanzanie (8 juin), a été dévoilée. Djamel Belmadi La liste de l'Algérie, pour les matchs des éliminatoires de la CAN 2023 contre l'Ouganda (4 juin) et la Tanzanie (8 juin), a été dévoilée. Plus de deux mois après la défaite de l'Algérie face au Cameroun, en barrages de la Coupe du monde 2022, la liste de Djamel Belmadi pour les éliminatoires de la CAN 2023 a été dévoilée. Privé de Riyad Mahrez, le sélectionneur des Verts a fait appel à 25 joueurs, pour affronter l'Ouganda (4 juin) et la Tanzanie (8 juin). Comme prévu, Riyad Mahrez est absent mais plusieurs joueurs de Ligue 1 font leur apparition ou leur retour : le gardien d'Angers Anthony Mandrea, le défenseur de Clermont Zedadka ou encore l'ailier de Nice Bilal Brahimi.