Algérie : Mahrez réagit à son forfait avec les Verts Forfait pour les deux prochains matchs des éliminatoires de la CAN 2023 de l'Algérie contre l'Ouganda et la Tanzanie, Riyad Mahrez est sorti du silence. Après la déception causée par la défaite en barrage de la Coupe du monde 2022 contre le Cameroun, l'Algérie va entamer sa marche en avant au début du mois de juin, avec les éliminatoires de la Can 2023, sans son capitaine Riyad Mahrez. Forfait pour les deux prochaines rencontres des Verts contre l'Ouganda et la Tanzanie, l'ailier de Manchester City a laissé un message d'encouragement à ses coéquipiers. "Très déçu de ne pas pouvoir jouer les 2 prochains matchs avec mon pays, mais je serais derrière mes frères in sha Allah. Merci pour votre soutien" a écrit Riyad Mahrez en Story Instagram. Un peu plus tôt, l'équipe nationale d'Algérie avait elle aussi réagi au forfait de son capitaine, en écrivant : "Nous souhaitons un prompt rétablissement au joueur de l'équipe nationale Riyad Mahrez, reviens vite vers nous".