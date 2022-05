Annaba : Descente policière à Sidi-Aissa Une cinquantaine de personnes arrêtées dans une villa 27 Mai 2022 Annaba 5485 fois Une cinquantaine de personnes arrêtées dans une villa B. Salah-Eddine L’information a fait, avant-hier, jeudi 26 mai, l’effet d’une bombe. Une villa, située sur les hauteurs de Sidi Aïssa, dominant la grande bleue et pratiquement tout le littoral du chef-lieu de la commune d’Annaba, a fait l’objet d’une descente musclée des services de sécurité effectuée par des gendarmes et des policiers qui se sont rendus sur les lieux dans une dizaines de véhicules, ont rapporté des voisins. De la drogues et des psychotropes auraient été saisis ainsi que le materiel de musique servant a l’animation des fêtes. Cette villa a été transformée depuis quelque temps, en salle des fêtes où se rassemblaient notamment les week-ends des dizaines de personnes dont plusieurs originaires d’autres wilayas, qui étaient présents ce soir là. La majorité des personnes arrêtées étaient de la gent féminine, selon des habitants, qui ont alerté les services de sécurité. Selon des bruits de couloirs, tous les mis en cause ont été placés en garde à vue, en attendant leur présentation devant le parquet général.