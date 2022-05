Il tue pour quelques bières à Annaba Sept ans de prison ferme ! 28 Mai 2022 Annaba 233 fois Sept ans de prison ferme ! Le tribunal criminel de la Cour de justice d’Annaba a condamné à sept ans de prison ferme, mercredi 25 mai, l’auteur de 14 coups de couteau qui ont entraîné la mort de sa victime. Le criminel est accusé d’association de malfaiteurs dans le but de commettre des crimes, d’avoir porté des coups et causé des blessures avec préméditation et guet-apens, à l’aide d’un objet contendant et de tentative de vol avec l’usage de la violence. Le représentant du ministère public avait pour sa part, dans un réquisitoire sévère réclamé la peine exemplaire de 20 ans de prison. Le 18 février 2019, une vieille personne venait d’acheter des boissons alcoolisées chez un dépositaire à la Tabacoop. Tenant un sachet dans la main contenant des bouteilles de bière, il a été agressé par un individu qui s’en prenait à son sachet. Arrivé à moto, l’agresseur a alors adressé 14 coups de couteau dans la partie supérieure du corps de la victime, puis la laissant gisant dans son sang. Il a pris la poudre d’escampette pour aller revendre le butin. Le vieil homme a été hospitalisé aux urgences chirurgicales de l’Hôpital « Ibn Rochd ». Les policiers de faction au CHU ont lancé un appel vers les éléments de la Sûreté de wilaya pour les informer de la présence d’un homme transpercé de coups et se trouvant dans un état alarmant. Heureusement, les caméras de surveillance avaient filmé toute la scène et l’agresseur ne pouvait pas se dérober à l’accusation. La victime est décédée le 4 mars 2019, soit une quinzaine de jours plus tard après avoir été transférée à l’hôpital du Caroubier « Ibn Sina ». L’arrestation du criminel s’en était suivie et il s’est retrouvé dans le box de l’infamie pour répondre de son crime abject. Ahmed Chabi