Pêche au thon à El Tarf À l'assaut de 1.650 tonnes 28 Mai 2022 Régions 730 fois À assaut de 1.650 tonnes La campagne de pêche au thon a été entamée avant-hier, jeudi 26 mai. Elle a mobilisé 29 thoniers ayant appareillé aux différents ports de l’Est, du Centre et de l’Ouest du pays. Cette campagne se poursuivra jusqu'au mercredi 06 juillet. Selon Ammar Zouaoui, Directeur de la Pêche et des Ressources Halieutiques (DPRH) de la wilaya d’El Tarf, la Commission Internationale pour la Conservation des Thonidés de l’Atlantique (ICCAT) a accordé à l’Algérie un quota de 1.650 tonnes. Les thoniers rallient les eaux se trouvant entre Malte, la Lybie et l'Italie. Pour assurer la protection de cette espèce et sa régénération, des inspecteurs et des observateurs sont présents à bord de chaque thonier. Ils veillent au strict respect du quota accordé à chacun d'entre eux. Selon un inspecteur de la pêche, chaque thonier aura à pêcher un quota selon son tonnage. Par ailleurs, au cas où un thonier ne parvient pas à pêcher le quota qui lui est autorisé, une dizaine de jours supplémentaires lui sera accordée afin qu'il puisse le faire.