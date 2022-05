Ligue des champions Liverpool/Real Madrid Résumé de Ligue des champions : Liverpool/Real Madrid On pouvait difficilement rêver plus belle affiche. Les Madrilènes, à chaque fois mal engagés, ont déjoué les pronostics lors des rencontres à élimination directe en s'offrant successivement le scalp du Paris-SG en 8es (0-1 ; 3-1), de Chelsea en quarts (3-1 ; 2-3) et de Manchester City en demies (3-4 ; 3-1), grâce notamment à un très grand Karim Benzema, qui s'affirme comme leader incontesté de la formation Merengue. En face, les hommes de Jurgen Klopp jouent leur saison après que le titre leur a échappé au profit de Manchester City en Premier League. Ce soir, les Espagnols peuvent décrocher leur 14e sacre dans la compétition et les Reds ajouter une 6e ligne à leur palmarès