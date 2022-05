ACCUEIL » PARTICULIERS » BILLETTERIE FOOTBALL » FINALE DE LA LIGUE DES CHAMPIONS 2022 FINALE DE LA LIGUE DES CHAMPIONS 2022 SAMEDI 28 MAI 2022 760X480_2022_FINALE_CHPLEAGUE_OPTIM.JPG Finale de la Ligue des Champions 2022 au Stade de France INFORMATIONS ET BILLETTERIE SUR LE SITE DE L'UEFA Pour toute question relative aux transports, consultez le site de l'UEFA Samedi 28 mai 2022, le Stade de France accueillera la Finale de la Ligue des Champions de l’UEFA pour la 3ème fois après avoir accueilli ce match d'exception en 2000 et de 2006. Suite au contexte international, la finale de la plus prestigieuse compétition interclubs européenne de football, initialement prévue à Saint-Pétersbourg, sera de retour au Stade de France Avec plus de 380 millions de téléspectateurs dans le monde, cette rencontre est l’un des plus gros évènements planétaires et se classe en effet au troisième rang du football mondial. Le Stade de France portera-t-il encore chance aux clubs espagnols ? Après le Real Madrid victorieux en 2000 et le FC Barcelone, couronné en 2006, qui soulèvera le prestigieux trophée à Saint-Denis ?