Benzema, le patron de l’UEFA lâche une petite bombe

Au sommet de son art du haut de ses 34 ans, Karim Benzema, auteur 44 buts et 15 passes décisives en 45 apparitions avec le Real Madrid cette saison (toutes compétitions confondues), est aujourd'hui considéré par une majorité d'observateurs comme le meilleur joueur actuel de la planète. Dès lors, l'ancien Lyonnais s'avance comme le grand favori dans la course au Ballon d'Or 2022, devant l'attaquant sénégalais de Liverpool, Sadio Mané. Même le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, mise sur "El Nueve"… « Je pense que Benzema va gagner le Ballon d'Or » D'après les informations divulguées par la célèbre émission ibère, El Chiringuito, le boss de l'instance du football européen aurait lâché à Florentino Perez: « Je pense que Karim Benzema va gagner le Ballon d'Or ».