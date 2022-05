Algérie : après l’échec en coupe du monde, Belmadi change tout pour les éliminatoires à la CAN 2023 Algérie : après l’échec en coupe du monde, Belmadi change tout pour les éliminatoires à la CAN 2023 Aris Djennadi - Il y a 10 h La Fédération algérienne de football) a dévoilé ce vendredi la liste convoquée par Djamel Belmadi pour les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 en Côte d’Ivoire, avec la réception de l’Ouganda le 4 juin prochain et un déplacement en Tanzanie quatre jours plus tard. Cinq joueurs de Ligue 1 seront présents pour le rassemblement dont le gardien de but de l’Angers SCO Anthony Mandrea, le latéral droit du Clermont Foot Akim Zedadka ou encore l’ailier de l’OGC Nice Billal Brahimi.