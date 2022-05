Oran La nouvelle aérogare lance les premiers essais «L’aérogare d’Oran est le premier aéroport au niveau africain à fonctionner à l’énergie solaire», a indiqué Nadjib Benchenine. En attendant sa mise en service prévue pour le mois de juinEn attendant sa mise en service prévue pour le mois de juin «La nouvelle aérogare de l'aéroport d'Oran Ahmed-Ben Bella, très précisément les passages télescopiques des passagers viennent d'être lancés». C'est ce qu'a indiqué le directeur de l'aéroport d'Oran Ahmed-Ben Bella, Nadjib Benchenine. «Il s'agit des passages télescopiques destinés aux passagers devant les rallier à partir de l'aéroport aux aéroplanes», a ajouté la même source, soulignant qu'«une simulation technique des six passages télescopiques a été réalisée avec succès, au début de cette semaine au niveau de la nouvelle aérogare de l'aéroport international». Selon le responsable de cet aéroport, «cet exercice a été réalisé en coordination avec la compagnie Air Algérie», soulignant que «ces essais ont été concluants à 100%». Ces vérifications techniques, menés à la nouvelle aérogare, entrent dans leur dernière phase. «Ils sont en voie d'achèvement», a affirmé la même source, d'autant plus que 29 lots ont été achevés. Selon Benchenine, il s'agit, entre autres «des escalators et autres équipements, comme la climatisation, des pompes, du salon, de l'éclairage interne et externe», sachant que «ces installation ont fait l'objet de réception provisoire. Le reste des lots est composé de tapis roulants destinés au transport des bagages et à l'affichage des vols. «Ils sont également en voie d'achèvement», a-t-on indiqué, soulignant que «l'ensemble des essais effectués jusqu'à présent a été réussi». Ces mêmes essais spéciaux concernent également l'éclairage alimenté par l'énergie solaire, dont les installations ont été mises en place au niveau de la nouvelle aérogare. «Ils sont, pareillement, récemment achevées, après l'installation de 4 550 panneaux photovoltaïques de haute qualité», a indiqué le directeur de l'aéroport qui explique que «cet équipement s'étend sur une superficie de 14 500 m2». «Il est installé au niveau du toit de cette infrastructure», a ajouté la même source. À la faveur de sa mise en service, ce projet est d'autant plus important qu'il contribuera amplement à «la récupération de 25% de l'énergie qui alimentera l'aérogare». «L'aérogare d'Oran est le premier aéroport au niveau africain à fonctionner à l'énergie solaire», a-t-il indiqué. Selon la même source, «le groupe Cosider oeuvre ces derniers jours, en collaboration avec un bureau d'études, à préparer les dossiers de réception provisoire de chaque lot, et ce après l'achèvement de la phase des essais techniques». «La station entrera en service en juin prochain», a-t-on affirmé, soulignant que «cette nouvelle installation sera prête à accueillir les invités d'Oran, à l'occasion de la 19e édition des Jeux méditerranéens, prévue du 25 juin au 6 juillet prochains». La capacité de traitement de la nouvelle aérogare est estimée à 3,5 millions de passagers par an, extensible à 6 millions de passagers annuellement. Le projet comprend également l'achèvement de la zone de fret, selon les normes internationales en vigueur, couvrant une superficie de 4.000 m2. L'aérogare dispose également d'un parking de trois étages pouvant accueillir 1 200 véhicules, ainsi qu'un autre parking extérieur d'une capacité similaire. Une nouvelle route à deux voies, longue de deux kilomètres et menant à la nouvelle aérogare, a également été achevée, y compris l'installation de l'éclairage public et les espaces verts, pris en charge par l'Entreprise de gestion des services aéroportuaires de l'Ouest. Wahib AÏT OUAKLIWahib AÏT OUAKLI 00:00 | 26-05-2022 Share