Ouverture prochaine d'un hôpital des urgences médico-chirugicales à Annaba 28 Mai 2022 Annaba 7189 fois Ouverture prochaine d'un hôpital des urgences médico-chirugicales à Annaba Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid a annoncé, samedi à Alger, qu'un nouvel hôpital des urgences médico-chirurgicales sera "prochainement" ouvert dans la wilaya d'Annaba. Présidant les journées médico-chirurgicales organisées au CHU Salim Zmirli à El Harrach consacrées aux traumatismes et fractures, M. Benbouzid a fait part de sa visite "prochaine" à la wilaya d'Annaba durant laquelle il présidera l'inauguration "d'un hôpital des urgences médico-chirurgicales d'une capacité de 140 lits". Il a également cité les hôpitaux des urgences médico-chirurgicales réalisés dans plusieurs régions du pays, notamment ceux dans les grandes agglomérations, mettant l'accent sur la nécessité d'en améliorer les prestations. Le ministre a souligné l'importance de la formation en coordination avec le ministère de l'Enseignement supérieur et la Recherche scientifique, relevant que la réforme du système sanitaire était devenue "une nécessité impérieuse au regard de l'importance accordée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune au secteur à travers les dispositions prises en vue d'améliorer et moderniser les prestations offertes au citoyen".