Jijel La crevette à 600 dinars 25 Mai 2022 Régions 1336 fois La crevette à 600 dinars Le prix de la crevette a atteint les 600 dinars le kilo avant-hier, mardi 24 mai, à la pêcherie du centre-ville de Jijel. Ce prix est estimé abordable. En effet, une baisse significative a été constatée ces derniers jours. En deux semaines, ces crustacés sont passés de 1.000 à 600 dinars, voire moins. Ainsi, c’est au cours de ce mois de mai que les ménages jijéliens peuvent avoir sur leurs tables la crevette à des prix raisonnables. Généralement, ce produit atteint jusqu’à 2.000 dinars le kilo. Par ailleurs, si le prix de la crevette a connu un fléchissement notable durant ce mois, il en est de même pour la sardine. En effet, cette dernière, considérée comme le poisson du pauvre, a atteint une baisse record au cours de la semaine écoulée, atteignant les 250 dinars le kilo. Elle était cédée il y a quelques semaines à 700 dinars. Selon certains poissonniers, la raison de cette baisse est due au beau temps. Les pêcheurs font plus de sorties, au cours desquelles ils pêchent de grandes quantités de poissons. Pour d’autres, c’est la canicule qui en serait la cause. Les poissonniers ne peuvent pas conserver leur marchandise dans de bonnes conditions d’hygiène et dans le respect de la chaine de froid pendant plus d’une journée, soulignent-ils. Et d’ajouter qu’ils préfèrent la vendre à bas prix plutôt que de la jeter. Loin de se laisser impressionner, notre source proche des services de la pèche de Jijel trouve que les prix sont encore trop élevés. Parce que durant la période qui va du 1er mai au 1er septembre, les chalutiers ainsi que les bateaux de pêche sont immobilisés pour permettre aux poissons de se reproduire. Seuls les sardiniers et les petits métiers sont autorisés à sortir en mer. La sardine, explique notre interlocuteur, pour se nourrir, quitte les fonds marins pour chercher la flore marine qui devient alors visible. Et c’est ce qui permet aux bateaux spécialisés dans la pêche de la sardine de faire de bonnes « récoltes » et de vendre leur poisson moins cher. Sans les coûts élevés du gasoil et des pièces détachées, le prix de la sardine aurait été encore moins cher. Bouchama