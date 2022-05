El Tarf Relogement de 210 familles à Besbes DAOUD ALLAM PUBLIÉ 28-05-2022, 11:00 La cité populeuse appelée communément «Denden», un ensemble de baraques et de taudis faits de bric et de broc, sise dans la commune de Besbes, n’est plus, désormais, qu’un mauvais souvenir et pour cause, les autorités locales ont procédé dans la journée de jeudi au relogement de 210 familles de ladite cité.. Cette opération s’est déroulée très tôt le matin, dans des conditions idoines, et ce, sous la supervision directe du wali Harfouche Benarar et avec la participation de l’ensemble des membres de l’exécutif de la wilaya. De fait, les autorités locales ont mobilisé à cette occasion de gros moyens matériels et humains, pour faciliter aux familles d’humble condition de déménager dans de bonnes conditions. Les familles qui vivaient dans des conditions exécrables étaient aux anges et toutes ont exprimé leur satisfaction et leur allégresse en indiquant : «Auparavant, nous vivions dans des conditions inhumaines et insondables. Nous n’avions pas d’eau potable ni de réseau d’assainissement. C’était un ghetto. Et là, nous venons d’acquérir notre dignité, et ce, après plusieurs années d’attente .» Dans une déclaration liminaire à la presse, le wali a révélé que «durant cette année 2022, ce sont plus de 6 000 autres familles qui bénéficieront de logements de différents types à travers les 24 communes de la wilaya. L’effort de l’état sera maintenu et constant afin d’éradiquer le problème du manque de logements ». Il est à noter qu’au cours de la même journée, des engins des travaux publics, entres pelleteuses et rétrochargeurs, sont entrés en action pour démolir tous les taudis. Le terrain dégagé sera destiné à d’autres équipements publics. Daoud Allam Placeholder DAOUD ALLAM PUBLIÉ 28-05-2022, 11:00