Jeux méditerranéens 2022 : Près de 3 500 athlètes annoncés Nationale Jeux méditerranéens 2022 : Près de 3 500 athlètes annoncés Par R. S. Publié le 28 mai 2022 à 22:22 Jeux méditerranéens 2022 : Près de 3 500 athlètes annoncés Un total de 3434 athlètes issus de 26 pays, prendront part à la 19e édition des Jeux méditerranéens, prévue du 25 juin au 6 juillet, a-t-on appris, ce samedi, auprès de la commission des compétitions. L’Italie se déplacera avec la plus grande délégation, composée de 565 membres (athlètes et officiels), sur un total de 5156 participants (officiels inclus) attendus à Oran. Elle sera suivie de l’Algérie (pays hôte), avec une délégation de 522 personnes dont 193 athlètes messieurs et 136 dames. Viennent ensuite, la France (496), la Turquie (460), l’Espagne (408), Egypte (294), Tunisie (263), Grèce (252), Serbie (244), Portugal (237), Maroc (220), Slovénie (198), Chypre (174), Croatie (172), Macédoine du Nord (109), Bosnie-Herzégovine (79), Albanie (81), Kosovo (69), Liban (65), Monténégro (49), Syrie (49), Malte (43), Saint-Marin (36), Monaco (30), Libye (25) et Andorre, avec la plus faible délégation avec 16 membres. “Vingt six (26) pays se sont engagés dans les 24 sports et 244 épreuves, inscrits au programme général de cette 19e édition des JM-2022 et dont deux (Lutte et Haltérophilie) permettront aux athlètes participants d’engranger des points supplémentaires à leur classement mondial, en prévision d’une qualification aux Jeux olympiques de Paris-2024”, a déclaré à l’APS, le président de la commission des compétitions des joutes d’Oran, Yacine Arab. Outre les 24 disciplines, le Comité d’organisation des jeux d’Oran conjointement, avec le CIJM (comité international des Jeux Méditerranéens), a intégré, au programme général des JM-2022, trois sports à titre de démonstration. Il s’agit des échecs, du para-athlétisme (100m non voyant, 1500m/T45, 46 et Moteur), et du Teqball. La commission des compétitions, une des plus importantes des douze (12) que comporte le COJM, s’attèle à peaufiner et finaliser le calendrier final des compétitions, avant de le rendre public. Elle a d’ailleurs, programmé le tirage au sort des cinq sports collectifs (Football, volleyball, handball, basketball et water polo), pour lundi 30 mai. La cérémonie sera diffusée en direct sur les chaînes de la télévision nationale publiques et privées, en présence des représentants des pays participants et de personnalités sportives.