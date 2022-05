Jeux Méditerranéens 2022 : Le complexe de tennis d’Oran aux normes internationales Le complexe de tennis “Habib-Khelil” d’Oran, qui abrite actuellement le deuxième tournoi circuit ITF pros dans le cadre des tests-Events organisés en vue des Jeux méditerranéens prévus cet été dans cette ville, répond désormais aux normes pour accueillir les compétitions internationales, a indiqué ce lundi le vice-président de la Confédération africaine de la discipline, Mohamed Bessâad. Ce complexe est ”un véritable bijou et va permettre de prétendre à organiser des championnats d’Afrique, des tournois de haut niveau et des coupes Davis. C’est un acquis très important pour le tennis algérien”, s’est-il réjoui. Le site en question, sis à Haï Essalem (commune d’Oran), dispose, entre autres, de 12 courts. Il a bénéficié de plusieurs opérations de réhabilitation au cours des deux précédentes années, ayant touché tous ses équipements, dont le court central, doté de deux tribunes de 500 places. Mohamed Bessâad a intégré l’instance continentale depuis quelques mois. Il est président de la zone A de la Confédération africaine de tennis. Invité à s’exprimer sur les chances du tennis algérien lors des JM prévus du 25 juin au 6 juillet prochain, l’ex-président de la fédération algérienne de ce sport s’est voulu “réaliste”. “Il faudra reconnaître que la mission de nos athlètes sera difficile. Mais personnellement, je garde espoir de voir Inès Ibbou offrir une médaille à l’Algérie chez les dames, car il sera compliqué de monter sur le podium dans les épreuves des messieurs”, a-t-il estimé. La jeune tenniswoman Inès Ibbou (23 ans) vient de s’illustrer en décrochant la première place du premier tournoi ITF pros clôturé samedi au complexe de tennis d’Oran. Elle ambitionne de faire de même, lors du second tournoi qui se poursuit sur les mêmes lieux depuis dimanche, rappelle-t-on. Par ailleurs, un total de 285 bénévoles pour les Jeux méditerranéens (JM) Oran-2022 ont bénéficié d’une formation dans le domaine de la restauration, l’hôtellerie et l’hébergement au niveau des établissements de formation d’Oran. Cette formation assurée par la direction de la Formation et de l’Enseignement professionnels et la commission de formation et de volontariat relevant du Comité d’organisation des Jeux méditerranéens Oran-2022, vise à préparer au mieux les ressources humaines, notamment en matière d’accompagnement des sportifs et des délégations tout au long de la manifestation, qui aura lieu en été. Les Centres de formation professionnelle d’El Hamri, d’Es-Sénia, de haï El Othmania, et du boulevard Colonel Ahmed Ben Abderrezak, ainsi que l’école d’hôtellerie d’Oran ont accueilli les bénévoles. Plusieurs axes importants ont été abordés pendant plus d’une semaine, notamment l’arrivée des délégations, la réception des hôtes, la réservation des chambres d’hébergement, et plusieurs autres volets liés à la restauration. La wilaya d’Oran abritera la 19ème édition des Jeux méditerranéens du 25 juin au 6 juillet prochains avec une participation attendue de 26 pays et plus de 4.000 sportifs.