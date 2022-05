L’algérien Mustapha Ghorbal désigné pour officier au mondial du Qatar P

L’algérien Mustapha Ghorbal désigné pour officier au mondial du Qatar La Fédération internationale de football a publié, ce jeudi , la liste des arbitres qui officieront lors de la Coupe du Monde 2022 (Qatar). Trois referees algériens y figurent dont Mustapha Ghorbal en tant qu’arbitre central. Ghorbal se présentera au Qatar avec ses compatriotes, Mokrane Gourari et Abdelhak Etchiali qui seront des arbitres assistants. « Au total, ce sont 36 arbitres, 69 arbitres assistants et 24 arbitres assistants vidéo qui ont été sélectionnés en collaboration avec les six confédérations, sur la base de leur qualité et de leurs performances constatées à l’occasion de compétitions de la FIFA, mais aussi d’autres tournois nationaux et internationaux, disputés au cours des dernières années », peut-on lire sur le site de la FIFA. Le continent africain sera représentée par six arbitre centraux; Mustapha Ghorbal (Algérie) Bakary Gassama (Gambie) Janny Sikazwe (Zambie) Maguette Ndiaye (Sénégal) Salima Mukansanga (Rwanda) et Victor Gomes (Afrique du Sud). Dix autres arbitres assistants représenteront également l’Afrique à cette fête planétaire du football. Six femmes figureront pour la première fois parmi les 105 arbitres du rendez-vous. Trois d’entre elle, la française Stéphanie Frappart, la Rwandaise Salima Mukansanga et la Japonaise Yoshimi Yamashita – ont été désignées parmi les 36 arbitres de champ, alors que la Brésilienne Neuza Back, la Mexicaine Karen Diaz Medina et l’Américaine Kathryn Nesbitt officieront aux côtés de 66 autres arbitres assistants Liste des arbitres centraux publiée par la FIFA Abdulrahman Al Jasson, Qatar; Iván Barton, El Salvador; Chris Beath, Australia; Raphael Claus, Brazil; Matthew Conger, New Zealand; Ismail Elfath, United States; Mario Escobar, Guatemala; Alireza Faghani, Iran; Stéphanie Frappart, France; Bakary Gassama, Gambia; Mustapha Ghorbal, Algeria; Victor Gomes, South Africa; István Kovács, Romania; Danny Makkelie, Nethlerlands; Szymon Marciniak, Poland; Said Martinez, Honduras; Antonio Mateu, Spain; Andrés Matonte, Uruguay; Mohammed Abdulla Mohamed, United Arab Emirates; Salima Mukansanga, Rwanda; Maguette Ndiaye, Senegal; Ma Ning, China; Michael Oliver, England; Daniele Orsato, Italy; Kevin Ortega, Peru; César Ramos, Mexico; Fernando Rapallini, Argentina; Wilton Sampaio, Brazil; Daniel Siebert, Germany; Janny Sikazwe, Zambia; Anthony Taylor, England; Facundo Tello, Argentina; Clément Turpin, France; Jesús Valenzuela, Venezuela; Slavko Vinčić, Slovenia; Yoshimi Yamashita, Japan.