Fin de l’année scolaire à Annaba Des élèves sèment la pagaille Fin de l’année scolaire à Annaba Des élèves sèment la pagaille 28 Mai 2022 Annaba 98408 fois Des élèves sèment la pagaille C’est devenu une tradition chez certains élèves de la wilaya d’Annaba de se mettre, au dernier jour de l’année scolaire, à déchirer et à éparpiller aussi bien leurs cahiers que leurs livres dans les rues. C’est ce que n’ont pas manqué de faire les élèves de la commune d’El-Bouni dans différents établissements scolaires. Des citoyens ont assisté, ébahis, à des scènes consternantes où des enfants qui étaient en liesse ont semé la pagaille près de leurs écoles. Ils ont déchiré et éparpillé leurs cahiers et livres à même le sol avant de quitter les lieux laissés dans un état désolant. « C’est ce que font les élèves des autres écoles pour marquer la fin de l’année scolaire », a sobrement expliqué un écolier en quatrième année primaire qui a confié qu’il a participé à un spectacle pareil l’année dernière dans la même période et pour la même occasion. Interrogés sur les répercussions de ces actes sur la propreté de l’environnement, des écoliers festifs se sont contentés de hausser les épaules avant d’être appelés par leurs condisciples. « Ce spectacle inacceptable est malheureusement devenu une habitude chez nos écoliers », a déploré le directeur d’un établissement d’enseignement primaire. « Heureusement qu’il ne s’agit que d’une partie des élèves mais ceci reste problématique car il met l’école et les familles devant leur échec à inculquer des notions d’hygiène et d’écologie à ces enfants », ajoute notre interlocuteur. « Mes enfants n’ont jamais participé à ces actes car leur père et moi sommes toujours été intraitables sur ce sujet. Leurs cahiers et livres des années passées sont toujours intacts », confie une mère de deux enfants qui a assisté consternée à ce spectacle annuel. z.a