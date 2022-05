CHU Ibn Rochd d’Annaba Le directeur limogé 29 Mai 2022 Annaba 7465 fois Le directeur limogé Salah-Eddine Le directeur du Centre hospitalo-universitaire "Ibn-Rochd" d'Annaba, Mohamed Nacer en l'occurrence, a été limogé, hier, dimanche 29 mai, par le ministre de la Santé et de la Population, a-t-on appris de source crédible. Le comble, Mohamed Nacer est hospitalisé depuis une semaine dans une structure privée à Annaba et serait dans un état critique selon une source hospitalière. Pour de nombreux gestionnaires du secteur, la gestion d'un CHU n’est pas de la responsabilité exclusive du directeur. Le manque de moyens et les obstacles rencontrés lors du contrôle financier font partie des aléas propres à la gestion courante d'un CHU. Ajoutez à cela l'absence quasi quotidienne des responsables des services hospitaliers de grade de professeur, des maîtres assistants de garde, des chefs de services en charge des urgences. Ils s'interrogent si ce limogeage du DG est la solution aux problèmes de la santé à Annaba ?