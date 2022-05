Droit et accès à la santé Les nomades de Batna ne sont pas en reste Droit et accès à la santé Les nomades de Batna ne sont pas en reste 28 Mai 2022 Batna 98787 fois Les nomades de Batna ne sont pas en reste Un plan sanitaire de prise en charge de la population nomade qui s'installe dans la wilaya de Batna est en phase d'être mis au point. Les familles nomades comptant en moyenne annuelle plus de 2.000 personnes commencent à arriver dans les zones rurales et semi-rurales de leurs lieux préférés, en l'occurrence les environs de N’gaous, Aïn Touta, Chemora, Barika et Merouana. Ces groupes de citoyens, provenant des limites du Sahara où la canicule fait ses effets en été, s'installent avec leurs troupeaux jusqu'en automne dans diverses régions du Nord du pays. Toutefois, ils font face aux contraintes découlant du manque de parcours intéressants susceptibles de permettre aux troupeaux de paître à l’aise. Les Services d'Épidémiologie et de Médecine Préventive (SEMEP) de Batna, qui sont au nombre de sept, s’impliquent d’une manière ou d’une autre dans le processus de prise en charge sanitaire des nomades. Une cellule de proximité recense la population nomade. Une équipe sanitaire mobile procède à la consultation des membres de ces familles afin de s’assurer qu’ils ne sont pas porteurs d’une quelconque maladie contagieuse attrapée auparavant. Si des fiches navettes inter-wilayas propres aux nomades existent, c’est parfait. Sinon, elles leur sont délivrées. Sachant qu'un enfant de nomades qui naît dans la région de Batna a de facto sa fiche navette sanitaire inter-wilaya. Elle lui permettra d'être convenablement pris en charge lorsqu'il repart vers d'autres cieux. Dans le cheminement des choses, signalons que le travail de la cellule de proximité est également axé sur la consultation continue des femmes enceintes et des enfants avec toutes les opérations de vaccination qui s’imposent. Nasreddine Bakha