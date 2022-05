État civil de Merdj Eddib Revenez demain ! 28 Mai 2022 Régions 201 fois Revenez demain ! Les services de l’état civil de l’antenne communale de la cité des frères Bouhadja (ex- Merdj Eddib) connaissent depuis plusieurs jours une panne du matériel informatique (micro-ordinateurs, onduleurs, imprimantes). Le chef d’antenne a déclaré, jeudi 26 mai, à un citoyen en colère face à une chaine interminable, que le président de l’Assemblée Populaire Communale (APC) était au courant de ce problème. Il l’a invité à faire part de sa doléance sur un registre ouvert à cet effet par le maire. Notons que le problème est fréquent. La réforme pour une meilleure efficacité des services administratifs de l'Etat est loin de répondre aux attentes des citoyens. En effet, les collectivités locales accusent un retard énorme en la matière. En dépit de la récurrence du problème, aucune action n'est sérieusement engagée pour soulager les administrés. A noter que l’APC d’Azzaba connait la même situation. « Comment obtenir dans ce cas les documents d’état civil exigés par l’administration ? », se demandent les citoyens, mal informés. De fait, les citoyens s’interrogent sur le bien fondé de la numérisation des registres « matrice » si la délivrance des actes de naissance ne se fait pas en temps réel, c'est à dire sur place, au moment de la demande. « La maintenance périodique du matériel est-elle le dernier souci des édiles ? », ajoutent-ils. Par ailleurs, lors de la session de formation des responsables des Conseils populaires municipaux tenue la semaine dernière au Palais de la Culture et des Arts de Skikda, la wali a instruit les élus d’améliorer les prestations fourniers par les services de l’état civil à travers l’ensemble des communes. Dans un autre registre, au cours de notre déplacement dans la même journée de jeudi au bureau de poste baptisé au nom de Houari Boumediene, sis à la cité Salah Boulkeroua, nous avons constaté qu’il était constitué de quatre guichets. Les guichets 1 et 2 fonctionnaient à flux normal. Quant aux 3 et 4, ils posaient problème au vu des lenteurs. Cette situation a créé un grand mécontentement parmi les citoyens présents car la poste n’a ouvert ses partes qu’une demi-journée.