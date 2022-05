AÏN-TÉMOUCHENT : Hooliganisme à la sortie des établissements scolaires Un phénomène qui prend de l’ampleur AÏN-TÉMOUCHENT : Hooliganisme à la sortie des établissements scolaires Un phénomène qui prend de l’ampleur Placeholder SALAH BELKALLOUCHE PUBLIÉ 29-05-2022, 11:00 Un phénomène étranger à nos coutumes et traditions est apparu ces dernières années et commence à devenir inquiétant pour ne pas dire dangereux. Les élèves de certains établissements scolaires, dès la fin des compositions trimestrielles, déchirent toutes leurs affaires scolaires comme livres et cahiers devant les portes et les alentours de leur établissement scolaire, à tel point que ces énergumènes se lancent dans un concours de qui déchire le plus ses affaires devant ses camarades. Un comportement qu'on peut qualifier de barbare du fait que ces élèves sortent directement des écoles ou collèges qui sont censés être des lieux de l'éducation nationale. Pire, certains énergumènes osent même lancer des pierres à l'adresse de leurs professeurs et staff administratif qui restent à l'établissement-même. Ce phénomène nous paraît bizarre et étrange quand on voit dans d'autres établissements, les élèves rendant hommage à leurs professeurs et enseignants par des sourires, des embrassades, des adieux ou même des cadeaux de fin d'année, montrant ainsi toute leur gratitude et reconnaissance à leurs éducateurs. À l'opposé de cela, dans certains établissements, des élèves dégradent le matériel pédagogique avec lequel ils ont passé leur saison scolaire tel que les chaises, tables et mêmes tableaux magiques. Une dégradation barbare d'un tel matériel qui coûte les yeux de la tête à ces établissements, et qui peut servir l'année prochaine. Pourquoi ces chérubins se comportent-ils ainsi à la fin de chaque année ? Une question à laquelle les psychologues éprouvent les pires difficultés à répondre. Qui pousse ces soi-disant innocents à agir de la sorte à l'adresse de leur école, de leurs professeurs et leurs responsables administratifs ? Des cours de sensibilisation doivent être dispensés à ces élèves «d'une autre époque» en vue de se comporter comme des élèves exemplaires ou, à défaut, de les faire payer le prix des dégâts qu'ils causent à leurs établissements scolaires et impliquer leurs parents pour que cesse ce comportement de hooligans à la sortie des écoles. S. B. Les présidents des APC en formation La seconde édition de la formation des maires des 28 communes de la wilaya de Aïn-Témouchent a été organisée cette semaine, une édition qui vient après celle de 2019, organisée par la Direction des affaires locales (DAL), au profit des présidents des différentes communes. Cette opération de formation aux élus avait pour objectif de développer les compétences de gestion des présidents des APC, pour assurer le développement local des communes, ainsi que d'avoir des idées fermes sur les droits des marchés publics. D'autres thèmes ont été abordés lors de ces journées de formation : la gestion des ressources humaines de chaque commune, les conflits et contentieux administratifs ainsi que la protection des communes des grandes catastrophes. Selon Yamouni Saïd, chef de service auprès de la Direction des affaires locales de la wilaya, ce recyclage aura plus de profit notamment pour les nouveaux maires qui n'avaient jamais occupé ce poste de responsabilité par le passé, et de les former en vue de faire face aux problèmes qui peuvent survenir et entraver leur mission. Ces journées de formation constituent une aubaine pour les jeunes P/APC sans expérience d'apprendre des comportements relationnels avec leurs citoyens, notamment au cours des journées de réception et pendant leurs sorties sur le terrain. S. B. Placeholder SALAH BELKALLOUCHE PUBLIÉ 29-05-2022, 11:00