La fédération des retraités s’organise à Annaba Élection d’un nouveau patron 30 Mai 2022 Annaba 837 fois Élection d’un nouveau patron Un nouveau secrétariat général de la Fédération Nationale des Travailleurs Retraités (FNTR) du comité d’Annaba, en l’occurrence Messaoud Badi, a été élu mercredi 25 mai. Les travaux de l’Assemblée générale élective de la FNTR se sont déroulés à la salle de conférences du siège de L'Union Générale des Travailleurs Algériens (UGTA), appelé « Collège syndical ». A noter que ce siège est situé au boulevard Rizzi Amor, en face de la célèbre plage éponyme (ex-Chapuis). Quelque 200 travailleurs retraités dont une dizaine de femmes ont assisté à ce regroupement afin d’élire un conseil de la FNTR et un nouveau bureau qui a vu la désignation de sept membres. La Fédération a choisi deux représentants pour encadrer cette opération, l’un chargé de la coordination de l’Est et l’autre du comité de liaison avec la Caisse Nationale des Retraites (CNR). L’ouverture officielle de ces travaux a été annoncée par M. Bouacha, représentant du secrétaire général de l’UGTA. Emu, le nouveau secrétaire général a tenu tout d’abord à remercier ses collègues pour lui avoir manifesté leur confiance. Il a félicité toutes celles et tous ceux qui ont contribué à la réussite de ces travaux. Par ailleurs, il n’a pas manqué de rappeler le rôle important qu’a joué le secrétaire général sortant de l’UGTA d’Annaba, Kamel Friteh, avant et pendant les travaux de l’assemblée élective. « Tout le mérite revient à M. Friteh qui a beaucoup fait non seulement pour l’organisation de l’élection du comité et de ces membres mais aussi pour la réussite des travaux de l’Assemblée générale élective », a déclaré en substance Messaoud Badi. Signalons que c’est dans un climat serein et empreint de fraternité et de solidarité que l’ensemble des travailleurs présents ont procédé à l’élection du nouveau conseil. Cette opération a été effectuée sous la supervision de la commission de préparation des élections, présidée par Habib Bouaziz. Enfin, il y a lieu de noter qu’une femme membre du nouveau bureau a été chargée de gérer les problèmes des femmes retraitées. Nejmedine Zéroug