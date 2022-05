Céréales à Annaba L’opération de stockage se poursuit 30 Mai 2022 Annaba 1151 fois L’opération de stockage se poursuit L’opération de réception et de stockage des céréales et du colza se poursuit cette semaine à travers les structures relevant de la Coopérative des céréales et légumes secs (CCLS) de Annaba. Commencée le 25 mai, cette opération a été soigneusement préparée par les responsables du secteur agricole où les premières récoltes d’orge et de colza de la saison 2021/2022 ont afflué au niveau de la structure de la CCLS d’El-Hadjar. Les structures de stockage de Chbaïta Mokhtar, Bouhadjar et Aïn-Assel ont commencé hier dimanche à recevoir des quantités de ces deux produits. L’accompagnement de l’opération de stockage des céréales est assuré par le premier responsable de l’exécutif à Annaba, M. Djameleddine Brimi, afin d’assurer la réussite de la saison agricole et l’augmentation des capacités de stockage qui restent un problème qui limite le potentiel productif de la wilaya. Ceci coïncide avec la stratégie nationale de réduction des importations de l’huile de table par l’encouragement de la culture de colza via des formules d’aide et d’achat de la production à des prix assurant la continuité du développement de la filière. A rappeler toutefois que contrairement à l’année passée qui était une saison pilote pour la culture du colza, cette année semble porter plusieurs menaces pour cette culture encore dans le berceau. A travers le pays et durant les dernières semaines, certaines CCLS se sont abstenues de recevoir les récoltes de colza pour la raison de ne pas avoir reçu des instructions de la part de la tutelle. Ainsi, les CCLS qui ont fourni les graines aux agriculteurs au début de la saison et loué leurs moissonneuses pour la récolte, n’ont pas eu l’accord de la direction générale pour ouvrir les dépôts. Cette problématique semble être dépassée mais ceci constitue une menace sérieuse qui pourrait dissuader certains fellahs de refaire l’expérience l’année prochaine.